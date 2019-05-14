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В МИДе заявили о подготовке США к применению ядерного оружия в Европе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Размещая на территории Европы ядерное оружие, США, по сути, готовятся к его применению с разрешения самих этих неядерных государств, заявил директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

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Он отметил, что европейские страны, позволяя Вашингтону размещать ядерное вооружение, подвергают себя опасности и ядерной катастрофе, при этом закрывают глаза на происходящее.

«Некоторые зависимые от Вашингтона страны делают вид, что ничего не происходит, или просто боятся даже задуматься над провокационностью того, что в XXI веке на территории Европы идет подготовка к применению ядерного оружия с подключением неядерных государств», - цитирует Ермакова «РИА Новости».

В начале мая по итогам выступления российской делегации на сессии подготовительного комитета конференции 2020 года в Нью-Йорке, посвященной действию Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), МИД отметил, что ядерному разоружению мешает наличие нестратегического ядерного оружия США в Европе.

16 апреля американский дипломат заявил, что США верят в возможность победы в ядерной войне.

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