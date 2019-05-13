Лавров заявил об отсутствии планов по подключению КНР к Договору РСМД

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва и Вашингтон на сегодняшний день не ведут переговоров о подключении Китая к Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

По его словам, аналогичным образом ситуация обстоит с вопросом о заключении трехсторонней ядерной сделки между США, РФ и КНР. Эту тему, как отметил дипломат, американская сторона должна обсуждать с Пекином напрямую, о чем и была проинформирована. Кроме того, глава внешнеполитического ведомства намерен поднять этот вопрос во время встречи с госсекретарем США Майком Помпео в Сочи 14 мая.

«Насчет ситуации в ограничении стратегических наступательных вооружений, мы слышали, конечно, что президент (США, Дональд Трамп. — Ред.) объявил о заинтересованности в подключении Китая к переговорам между Россией и США. <…> Причем, как он сказал, <…> КНР проявила к этому интерес. Потом мы слышали заявление представителя МИД Китайской Народной Республики, в котором было указано, что такого интереса с их стороны нет», — заявил Лавров по итогам переговоров с китайским коллегой Ван И в понедельник, 13 мая.

Дипломат также пообещал, что Россия продолжит добиваться выполнения всеми участниками Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе взятых на себя обязательств. Лавров напомнил о необходимости сохранения сделки, так как она гарантирует, что «Иран будет беспрепятственно поставлять свою нефть на мировые рынки», пишет «РИА Новости».

В свою очередь, глава китайского внешнеполитического ведомства заявил, что Пекин на сегодняшний день не заинтересован в участии в переговорах Москвы и Вашингтона по ядерному разоружению и не видит в этом необходимости, так как ядерный арсенал Китая постоянно удерживается на минимальном уровне.

В 2010 году Москва и Вашингтон подписали Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-III). Соглашение предполагает сокращение ядерного арсенала обеими сторонами таким образом, чтобы к началу 2018 года общее число вооружений не превышало 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Срок действия ДСНВ-III истекает в 2021 году.

Летом 2015 года между Тегераном и шестью странами-посредниками — Россией, США, Великобританией, Китаем, Францией, Германией — был подписан СВПД. Согласно документу, Иран отказывается от дальнейшего развития этой программы в обмен на снятие санкций.

США решили выйти из СВПД в мае 2018 года. Тогда глава Белого дома Дональд Трамп обвинил Иран в обогащении урана и разработке ядерного оружия, несмотря на заключенную сделку.

8 мая 2019 года Иран уведомил членов договора о решении прекратить выполнять обязательства по документу в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. В Тегеране указали, что меры связаны с нарушениями Вашингтоном ядерной сделки и введением санкций, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов в должной мере решить возникшие проблемы.

В ответ США ввели ограничительные меры в отношении добычи и производства металлов в Иране. Новые санкции затронут производство железа, стали, алюминия и меди в исламской республике. Ограничения коснутся как производителей, так и тех, кто торгует этой продукцией из Ирана.