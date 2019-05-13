Помпео приедет в Сочи для переговоров с Лавровым

Госсекретарь США Майк Помпео посетит Сочи для проведения переговоров с министром иностранных дел в России Сергеем Лавровым, которые состоятся 14 мая. Об этом ТАСС в понедельник, 13 мая, сообщил замглавы МИДа Сергей Рябков.

Ранее в понедельник стало известно, что Помпео отменил визит в Москву. Вместо этого он прибудет в Брюссель, где обсудит с представителями Евросоюза ситуацию вокруг Ирана. Эту информацию подтвердила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Помпео должен был провести в столице встречу с коллективом посольства США. Затем планировалось, что он встретится с работающими в России бизнес-лидерами США и участниками программ образовательных обменов.

После этого госсекретарь США должен был возложить венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Позже он должен был отправиться в Сочи. Кремль не исключал, что там его примет и президент России Владимир Путин.

12 мая Помпео заявил, что на переговорах в России он затронет ситуацию в Венесуэле, Афганистане и Сирии. Если Москва и Вашингтон не найдут общие интересы, то пойдут каждый своим путем, уточнил руководитель внешнеполитического ведомства.

6 мая Лавров рассказал, что ему удалось провести с Помпео конструктивную встречу и обсудить реальную политику на закрытой встрече без переводчиков на полях Арктического саммита.