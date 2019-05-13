Госсекретарь США отменил визит в Москву

Госсекретарь США Майкл Помпео отменил визит в Москву в понедельник, 13 мая.

Однако он по-прежнему намерен провести встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во вторник, 14 мая, в Сочи, сообщил Reuters источник в Госдепартаменте США.

Вместо Москвы Помпео прибудет в Брюссель, где обсудит с представителями Евросоюза ситуацию вокруг Ирана.

Ранее сообщалось, что Помпео проведет в столице встречу с коллективом посольства США. Затем планировалось, что он встретится с работающими в России бизнес-лидерами США и участниками программ образовательных обменов.

После этого госсекретарь США должен был возложить венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Позже он должен был отправиться в Сочи. Кремль не исключал, что в там его примет и президент России Владимир Путин.

12 мая Помпео заявил, что на переговорах в России он затронет ситуацию в Венесуэле, Афганистане и Сирии. Если Москва и Вашингтон не найдут общие интересы, то пойдут каждый своим путем, уточнил руководитель внешнеполитического ведомства.

6 мая Лаврову рассказал, что ему удалось провести с Помпео конструктивную встречу и обсудить реальную политику на закрытой встрече без переводчиков на полях Арктического саммита.