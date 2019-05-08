Российский МИД назвал способы наладить отношения с США

В российском МИДе заявили, что улучшить отношения между Вашингтоном и Москвой можно только на основе равноправия и уважения интересов. Об этом в среду, 8 мая, ТАСС сообщили в ведомстве в связи с приездом 13–14 мая в Россию госсекретаря США Майка Помпео.

«Президент США Дональд Трамп публично и в рабочих контактах не раз говорил о стремлении поладить с Россией, найти точки соприкосновения на различных треках взаимодействия. Президент России Владимир Путин также подтверждал, что мы готовы предпринять встречные шаги по оздоровлению ситуации в отношениях, которые деградировали не по нашей вине», — отметили в МИДе.

7 мая источник сообщил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и Помпео проведут переговоры в Сочи 14 мая.

При этом представитель МИДа Мария Захарова попросила ориентироваться на официальные данные о предстоящей встрече в Сочи. Она добавила, что информация будет анонсирована на сайте ведомства.

Лавров и Помпео провели переговоры в финском Рованиеми 6 мая. Встреча продлилась более часа. Глава МИД России отметил, что она стала продолжением дискуссий между российским и американским лидерами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Помпео также положительно оценил переговоры с Лавровым. По его словам, они обсудили пути, по которым обе страны могли бы добиться «настоящего прогресса» в тех сферах, в которых интересы Москвы и Вашингтона совпадают.