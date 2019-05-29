Прямой эфир

США ожидают увеличения ядерного арсенала России в ближайшие годы

0
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Вашингтоне ожидают значительного роста ядерного арсенала Российской Федерации в ближайшие 10 лет. Об этом заявил директор управления разведки Пентагона генерал Роберт Эшли в ходе выступления в Гудзоновском институте в Вашингтоне.

Сокращение договора: какое будущее ждет соглашение о СНВ
До истечения срока действия договора о сокращении стратегических наступательных вооружений осталось полтора года

«Россия совершенствует свои ядерные силы. По нашим оценкам, ее ядерный арсенал, скорее всего, значительно увеличится за ближайшие 10 лет», — цитирует его в среду, 29 мая, ТАСС.

Ранее в мае стало известно, что НАТО впервые за долгие годы намерено принять новую военную стратегию из-за «ядерной угрозы», исходящей со стороны России. Такое заявление сделал генсек альянса Йенс Столтенберг.

14 мая директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что США, размещая на территории Европы ядерное оружие, по сути, готовятся к его применению с разрешения самих этих неядерных государств.

4 апреля польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что в случае «агрессии» России страны Запада применят ядерное оружие и это будет наиболее разумный вариант.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Госдуме призвали европейцев осознать угрозу от ядерного оружия США
В Совфеде призвали США рассказать о выгоде ядерной сделки

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017