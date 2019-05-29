США ожидают увеличения ядерного арсенала России в ближайшие годы

В Вашингтоне ожидают значительного роста ядерного арсенала Российской Федерации в ближайшие 10 лет. Об этом заявил директор управления разведки Пентагона генерал Роберт Эшли в ходе выступления в Гудзоновском институте в Вашингтоне.

«Россия совершенствует свои ядерные силы. По нашим оценкам, ее ядерный арсенал, скорее всего, значительно увеличится за ближайшие 10 лет», — цитирует его в среду, 29 мая, ТАСС.

Ранее в мае стало известно, что НАТО впервые за долгие годы намерено принять новую военную стратегию из-за «ядерной угрозы», исходящей со стороны России. Такое заявление сделал генсек альянса Йенс Столтенберг.

14 мая директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что США, размещая на территории Европы ядерное оружие, по сути, готовятся к его применению с разрешения самих этих неядерных государств.

4 апреля польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что в случае «агрессии» России страны Запада применят ядерное оружие и это будет наиболее разумный вариант.