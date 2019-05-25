НАТО примет новую военную стратегию из-за «ядерной угрозы» от России

НАТО впервые за долгие годы намерено принять новую военную стратегию из-за «ядерной угрозы», исходящей со стороны России. Такое заявление сделал генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью газете Die Welt в субботу, 25 мая.

«На этой неделе наши военные эксперты приняли решение о (принятии— Ред.) новой военной стратегии для альянса», — отметил Столтенберг, цитирует «РИА Новости».

Он уточнил, что причиной соответствующих мер является «ядерная угроза» по отношению к западным странам со стороны РФ.

Ранее директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что размещая на территории Европы ядерное оружие, США, по сути, готовятся к его применению с разрешения самих этих неядерных государств.

4 апреля польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что в случае «агрессии» России страны Запада применят ядерное оружие, и это будет наиболее разумный вариант.