США обвинили Россию в намерении нарастить ядерный потенциал

Исполняющий обязанности постпреда США при ООН Джонатан Коэн обвинил Россию в намерении нарастить ядерный потенциал в ближайшее десятилетие. Об этом 22 августа сообщает «РИА Новости».

По его словам, Москва якобы собирается это сделать за счет нестратегических зарядов. В это же время он подчеркнул, что Штаты остаются открытыми для верифицируемого контроля над вооружениями.

«Вопреки возмутительным утверждениям наших российских коллег мы явно заявили о серьезном интересе к контролю над вооружениями, что включает Российскую Федерацию и Китай», — сказал он на заседании Совета Безопасности ООН.

19 августа стало известно, что Штаты провели испытания крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который не позволял США и России иметь и производить ракеты дальностью от 500 до 5,5 тыс. км.

Сам договор прекратил существование 2 августа по инициативе США. В ответ на действия Вашингтона Россия также была вынуждена приостановить выполнение условий договора.