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Россия обвинила США в провоцировании начала гонки вооружений

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Фото: TASS/Zuma
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Мир оказался на грани неконтролируемой гонки вооружений из-за геополитических амбиций США. Об этом 22 августа заявил и.о. постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на экстренном заседании Совета Безопасности ООН по вопросу ракетных испытаний США.

Архивный договор: после развала ДРСМД Москва настроена на диалог
А пока Россия будет наблюдать за шагами США по разработке, производству и размещению ракет средней и меньшей дальности

Дипломат отметил, что США давно и целенаправленно нарушали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), стремясь к его развалу. Об этом говорят и проведения испытаний ракет, запрещенных договором, спустя две недели после выхода Вашингтона из ДРСМД.

По словам Полянского, от дальнейшего развития диалога по сдерживанию гонки вооружений зависит само существование человечества.

Кроме того, он указал, что нагнетает и усугубляет мировую напряженность и появление американских пусковых установок Мk-41 в Румынии. Так как эти системы могут быть легко переоборудованы под испытанные недавно ракеты «Томагавк».

«Когда первая из них была развернута в Румынии, стало очевидно, что они легко могут быть переоборудованы для запуска ракет типа «Томагавк», что запрещено ДРСМД. Мы сразу же обратили на это внимание. Сейчас совершенно очевидно, что мы были правы», — цитирует дипломата ТАСС.

19 августа Пентагон провел испытания крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, запрещенной ДРСМД.

Сам договор прекратил существование 2 августа по инициативе США. Из-за действий Вашингтона Россия также была вынуждена приостановить выполнение условий договора.

ДРСМД запрещал США и РФ иметь и производить ракеты дальностью от 500 до 5,5 тыс. км.

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