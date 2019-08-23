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Над проливом тучи ходят: к чему приведут поставки Тайваню оружия США

Военно-торговая сделка Вашингтона с Тайбэем обостряет отношения КНР с островом и с самими Штатами
Фото: Getty Images/Patrick Aventurier
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Над проливом тучи ходят: к чему приведут поставки Тайваню оружия США
2019-08-22 14:58:54">
2019-08-22 14:58:54
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Приобретение Тайбэем вооружений нужно для обеспечения мира в Тайваньском проливе и сохранения национального суверенитета и демократических институтов. Таким образом, необходимость покупки у США 66 истребителей F-16 на сумму $8 млрд «Известиям» обосновали в Совете по делам материка — тайваньском административном правительственном органе, ответственном за отношения с Пекином. КНР счел решение о поставках американских вооружений на остров, который Пекин считает своей неотъемлемой территорией, нарушающим принцип «одного Китая». Сделка Вашингтона и Тайбэя ложится на весьма взрывоопасную почву: торговая война США и Китая лишь набирает обороты, а отношения Пекина с Тайбэем уже и так обострены из-за поддержки островных властей протестующих в Гонконге.

Тайваньцам — хорошо, китайцам — вмешательство

Китай выразил протест США в связи с одобрением продажи Тайваню вооружений

Решение о продаже Тайваню американских истребителей F-16 было во многом ожидаемо. Остров просил их еще у Барака Обамы, но прошлая администрация уклонялась от поставок новых истребителей, ограничиваясь модернизацией имеющегося у Тайбэя парка самолетов (около 140 F-16 предыдущего поколения). А вот Дональд Трамп, известный своим стремлением ставить доходы оборонных корпораций превыше всего, обещал дать зеленый свет продаже острову новых вооружений чуть ли не сразу после переезда в Белый дом.

На этой неделе администрация президента США наконец уведомила конгресс о решении поставить Тайваню 66 истребителей F-16 и сопутствующее оборудование на сумму $8 млрд. Это станет самой крупной сделкой Вашингтона и Тайбэя с начала 1990-х годов. И хотя у законодательной ветви власти США есть 30 дней на изучение нового военного контракта и даже его возможное блокирование, поставку можно считать делом практически решенным.

— Закупка Тайванем вооружений и укрепление его потенциала самообороны являются необходимыми действиями для обеспечения мира в Тайваньском проливе и защиты национального суверенитета и демократических институтов, — пояснили «Известиям» в информационном отделе Совета по делам материка. — Призываем китайские власти не оценивать ситуацию неверно и не предпринимать провокационные действия, которые усилят напряженность в Тайваньском проливе и в регионе.

f-16
f-16
Фото: U.S. Air Force

Пекин неизменно встречал гневной отповедью продажу Тайбэю любых вооружений, которую Вашингтон осуществляет в рамках Закона об отношениях с Тайванем от 1979 года. Предсказуемо жесткой была реакция Китая и сейчас. Назвав оружейную сделку США с островом грубым вмешательством во внутренние дела КНР, представитель МИД Гэн Шуан предупредил: если истребители на Тайвань будут поставлены, «США придется столкнуться с последствиями», включая санкции против американских компаний, участвующих в сделке.

США наперекор протестам Пекина одобрили продажу Тайваню истребителей F-16

На какие еще меры Пекин готов пойти, «Известия» поинтересовались в МИД КНР, но оперативного ответа предоставлено не было.

Не лучшие времена

Нынешнее решение американцев пришлось на момент, когда нервы у КНР и так взвинчены до предела.

Помимо развязанной американцами торговой войны, только набирающей обороты, третий месяц подряд головной болью Пекина является ситуация в Гонконге. И этот конфликт также не обошелся без участия США. Вашингтон открыто выразил моральную поддержку местным протестующим и недавно даже увязал будущее торговое соглашение между США и Китаем с «гуманным обращением» с участниками протестных акций. Китайцы в этом случае также расценили действия американцев как вмешательство в дела своего специального административного района.

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f-16
Фото: U.S. Air Force

Тайвань же, чье население и власти тоже не стали скрывать своих симпатий к запротестовавшим гонконгцам, наказали ограничениями в туристической сфере. С 1 августа туристам с материка запретили индивидуальные поездки на остров «ввиду плохого состояния отношений». Это произошло ровно после того, как глава администрации Тайваня Цай Инвэнь заявила, что демонстрации в Гонконге подтверждают провал принципа «одна страна — две системы», которым материк завлекает и сам Тайбэй. Уже в августе он заявил о намерении предоставлять политическое убежище на острове участникам протестов из Гонконга, что также не способствовало спаду накала.

Китай прекратит контакты с поставляющими оружие Тайваню компаниями США

Что день грядущий им готовит

Угроза ввести санкции против оборонных компаний США уже звучала из КНР ранее в этом году, когда Тайвань заявил о подаче заявки на приобретение за океаном военной техники, включая сотню танков, около 400 противотанковых ракет и ПЗРК, на сумму $2 млрд.

— Но самих санкций на практике пока что не было. Это демонстрирует, что у Китая нет особых рычагов, чтобы эффективно наказать США экономически. КНР будет подавать американцам сигналы (о намерении жёсткого ответа), но не обязательно действовать, — заметил в беседе с «Известиями» эксперт пекинского Центра мировой политики Карнеги-Цинхуа Чжао Тун.

При этом он не исключил, что Китай может ответить американцам по другим направлениям: например, «более гибко» выполнять санкции против КНДР, что, безусловно, совсем не на руку США, а также повысить военную активность как в Тайваньском проливе, так и в акватории Южно-Китайского моря, не первый год являющейся полем геополитического соперничества двух стран.

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Фото: U.S. Air Force
Китай призвал США «не играть с огнем» по тайваньскому вопросу

— Сейчас идёт нагнетание с обеих сторон, каждая из которых ведет свою линию. И нынешняя поставка истребителей на Тайвань может быть использована Пекином как предлог для ужесточения каких-то позиций на торговых переговорах с США, — сказал «Известиям» эксперт Института Дальнего Востока РАН Андрей Давыдов.

Нынешняя ситуация всё же таит в себе опасность перерасти в долгосрочное обострение между двумя берегами Тайваньского пролива. В январе 2020 года в островном государстве пройдут президентские выборы. Еще весной переизбрание нынешнего лидера Цай Инвэнь, с приходом которой и без того неровные отношения Пекина с Тайбэем дали трещину, казалось сомнительным. Однако вслед за поддержкой демонстрантов в Гонконге ее рейтинг на родине пошел вверх. Очень вероятно, что «оружейная победа» и дальнейшее давление Пекина добавят ей новых очков. И если дело действительно дойдет до ее переизбрания, напряженность между Китаем и Тайванем рискует растянуться еще не на один год.

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