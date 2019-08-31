Трамп рассказал о ходе переговоров с талибами

Несмотря на «очень хорошие переговоры», Вашингтон и радикальное афганское движение «Талибан» (запрещено в России) пока не достигли соглашения о выводе американских военных из Афганистана. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.

«У нас проходят очень хорошие переговоры с «Талибаном». Но пока мы не достигли сделки», — заявил глава государства журналистам на Южной лужайке Белого дома, цитирует ТАСС в пятницу, 30 августа.

24 августа сообщалось, что представители Соединенных Штатов и движения «Талибан» достигли договоренности о временных параметрах вывода иностранных войск из Афганистана. В обмен на это талибы должны будут начать переговоры о мирном соглашении с официальным Кабулом.

США проводят антитеррористическую операцию в Афганистане с 2001 года, позднее в республику приехали международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО.

По информации американского минобороны, с начала военных действий в Афганистане погибло порядка 2,4 тыс. военнослужащих США, свыше 20 тыс. получили ранения.