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Представители США и талибы начали переговоры в Дохе

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Фото: REUTERS/James Mackenzie
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Представители США и запрещенного в России радикального афганского движения «Талибан» начали девятый раунд переговоров. Об этом сообщило агентство Reuters в четверг, 22 августа, со ссылкой на официальный источник.

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Американскую сторону на переговорах возглавит спецпредставитель по Афганистану Залмай Халилзад.

«Халилзад проинформирует лидеров Афганистана о мирном соглашении и затем завершит работу над декларацией об окончании войны в Афганистане», — отметили в Вашингтоне.

США готовы вывести тысячи военных из Афганистана в рамках соглашения с движением «Талибан». Предполагается, что в ближайшие месяцы в этой стране останутся 8–9 тыс. американских военнослужащих вместо 14 тыс. В обмен на это талибы должны будут начать переговоры о мирном соглашении с правительством Афганистана.

В начале июля президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты будут снижать численность своих военнослужащих в Афганистане, однако оставят там разведывательные подразделения.

США проводят антитеррористическую операцию в Афганистане с 2001 года, позднее в республику приехали международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО. По информации американского минобороны, с начала военных действий в Афганистане погибли порядка 2,4 тыс. военнослужащих США, свыше 20 тыс. получили ранения.

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