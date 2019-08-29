США оставят в Афганистане 8,6 тыс. военных после соглашения с талибами

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Афганистане после соглашения с талибами останутся 8,6 тыс. американских военнослужащих. Об этом в четверг, 29 августа, сообщает Reuters.

«Да, нужно сохранить присутствие. Мы собираемся сохранить присутствие там (в Афганистане. — Ред.). Мы собираемся ощутимо его сократить, но будем всегда присутствовать там», — цитирует информагентство американского лидера.

По его словам, сокращение численности американских военных в Афганистане уже ведется.

24 августа сообщалось, что представители Соединенных Штатов и запрещенного в России радикального движения «Талибан» достигли договоренности о временных параметрах вывода иностранных войск из Афганистана. В обмен на это талибы должны будут начать переговоры о мирном соглашении с официальным Кабулом.