США и «Талибан» договорились о выводе иностранных войск из Афганистана

Представители Соединенных Штатов и запрещенного в России радикального движения «Талибан» в ходе девятого раунда переговоров в Дохе достигли договоренности о временных параметрах вывода иностранных войск из Афганистана.

Об этом в субботу, 24 августа, пишет пакистанское издание Dunyapakistan. По его данным, в настоящее время идут переговоры о способах осуществления договоренности. Ни представитель талибов Сухейль Шахиг, ни американская сторона не раскрыли информацию о сроках.

Президент Афганистана Ашраф Гани настоял на том, чтобы ему предоставили окончательный проект соглашения для обсуждения до его подписания. Талибы правительство Гани не признают, но принимают участие во внутриафганском диалоге.

США готовы вывести тысячи военных из Афганистана в рамках соглашения с движением «Талибан». Предполагается, что в ближайшие месяцы в этой стране останутся 8–9 тыс. американских военнослужащих вместо 14 тыс. В обмен на это талибы должны будут начать переговоры о мирном соглашении с официальным Кабулом.

В начале июля президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты будут снижать численность своих военнослужащих в Афганистане, однако оставят там разведывательные подразделения.