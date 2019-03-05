Клинтон отказалась от участия в выборах 2020 года

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что не будет баллотироваться в президенты страны на выборах в 2020 году. Об этом телекомпания CNN сообщила в понедельник, 4 марта.

По словам Клинтон, она планирует писать книги и наслаждаться ролью бабушки. Экс-госсекретарь добавила, что планирует и дальше отстаивать свои убеждения.

В октябре 2018 года Клинтон, потерпевшая поражение от нынешнего президента США Дональда Трампа в предвыборной гонке 2016-го, сравнила «российское вмешательство» в выборы американского президента с терактами, совершенными в стране 11 сентября 2001 года.

Расследование о якобы вмешательстве России в американские выборы в 2016 году ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. В настоящее время обвинения предъявлены 31 человеку — пяти гражданам США, одному уроженцу Нидерландов и 25 россиянам. Москва все обвинения отвергает.

24 февраля Трамп заявил о том, что Клинтон была связана с Россией.