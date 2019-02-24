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Трамп снова обвинил Клинтон в связях с Россией

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Американский лидер Дональд Трамп снова заявил о том, что кандидат в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон, участвовавшая в предвыборной гонке в 2016 году, была связана с Россией. Об этом 24 февраля он написал в своем Twitter.

По его словам, между «криводушной Клинтон», Национальным комитетом Демократической партии (НКПД) и российскими властями существовал некий сговор. Помимо этого он вспомнил, что ФБР так и не получили доступ в серверу НКПД, который якобы взломали российские хакеры.

Расследование о якобы вмешательстве России в американские выборы в 2016 году ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. В настоящее время обвинения предъявлены 31 человеку — пяти гражданам США, одному уроженцу Нидерландов и 25 россиянам. Москва все обвинения отвергает.

29 января исполняющий обязанности генерального прокурора США Мэттью Уитакер сообщил, что расследование спецпрокурора Мюллера по «российскому делу» близко к завершению.

Позже, 20 февраля, телеканал CNN на источники сообщил, что доклад спецпрокурора по «российскому вмешательству» в американские выборы могут подготовить уже через неделю.

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