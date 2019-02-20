Источники сообщили о готовности доклада Мюллера по «российскому вмешательству»

Телеканал CNN 20 февраля со ссылкой на источники сообщил, что доклад спецпрокурора Роберта Мюллера по «российскому вмешательству» в американские выборы могут подготовить уже на следующей неделе.

Уточняется, что документ вряд ли представят до встречи президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына, поскольку это может помешать дипломатической работе Белого дома. Переговоры лидеров намечены на конец февраля. Ожидается, что они пройдут во вьетнамском Ханое.

После изучения документа генпрокурор Уильям Барр подготовит собственный доклад для конгресса, где параллельно вели расследование «вмешательства России».

Мюллер ведет расследование о приписываемом России влиянии на ход президентских выборов в 2016 году. В настоящее время обвинения предъявлены 31 человеку — пяти гражданам США, одному уроженцу Нидерландов и 25 россиянам. Москва все обвинения отвергает.

29 января исполняющий обязанности генерального прокурора США Мэттью Уитакер сообщил, что расследование спецпрокурора Мюллера по «российскому делу» близко к завершению.