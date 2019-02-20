Прямой эфир

Источники сообщили о готовности доклада Мюллера по «российскому вмешательству»

0
Фото: fbi.gov
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Телеканал CNN 20 февраля со ссылкой на источники сообщил, что доклад спецпрокурора Роберта Мюллера по «российскому вмешательству» в американские выборы могут подготовить уже на следующей неделе.

Шпионские игры Мюллера
Американский спецпрокурор может возбудить уголовные дела против официальных лиц из России

Уточняется, что документ вряд ли представят до встречи президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына, поскольку это может помешать дипломатической работе Белого дома. Переговоры лидеров намечены на конец февраля. Ожидается, что они пройдут во вьетнамском Ханое.

После изучения документа генпрокурор Уильям Барр подготовит собственный доклад для конгресса, где параллельно вели расследование «вмешательства России».

Мюллер ведет расследование о приписываемом России влиянии на ход президентских выборов в 2016 году. В настоящее время обвинения предъявлены 31 человеку — пяти гражданам США, одному уроженцу Нидерландов и 25 россиянам. Москва все обвинения отвергает.

29 января исполняющий обязанности генерального прокурора США Мэттью Уитакер сообщил, что расследование спецпрокурора Мюллера по «российскому делу» близко к завершению.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мюллер нашел доказательство связи советника Трампа Стоуна с WikiLeaks
Генпрокурор США пообещал не вмешиваться в «российское расследование»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017