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Трамп в шутку призвал Россию взломать почту Клинтон

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Фото: REUTERS/Yuri Gripas
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Президент США Дональд Трамп высмеял американские СМИ, когда те восприняли всерьез его призыв к России взломать электронную почту экс-госсекретаря и кандидата в президенты страны в 2016 году Хиллари Клинтон.

Как сообщает «Газета.ру», американский лидер в шутку попросил Москву поделиться с ним письмами со взломанной почти Клинтон. Саркастическая просьба вызвала негодование среди представителей американских медиа. 

«Тогда этот лживый CNN и другие говорят: «Он попросил Россию получить электронные письма. Ужасно», — заявил Трамп, назвав тех, кто воспринял обращение всерьез, «больными».

История о якобы российском вмешательстве в американские выборы возникла после избрания Трампа президентом США в 2016 году. Демократы, в том числе и проигравшая Клинтон, с тех пор обвиняют Москву в манипуляциях в социальных сетях и во взломе компьютеров Демократической партии. Россия отвергает обвинения.

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