Трамп опасается ухудшения экономической ситуации в США к выборам

Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал беспокойство по поводу экономической ситуации в стране в преддверии выборов в 2020 году. Об этом 7 сентября сообщил телеканал CNN.

По данным источников телеканала, американский лидер обсуждал эти вопросы со своими приближенными последние несколько недель. Несмотря на бесконечные заявления о силе экономики Штатов, Трамп боится проиграть на грядущих выборах. Поэтому своей команде он поручил разработать ряд мер с целью повышения потребительского доверия.

Помимо этого в публикации говорится о попытках Трампа и его старшего советника Джареда Кушнера в телефонных разговорах убедить крупных предпринимателей в развитии американской экономики, а также в возможности разрешения всех споров между Вашингтоном и Пекином.

15 августа президент Трамп обвинил СМИ в попытках обвалить американскую экономику при помощи фейковых новостей.

14 августа сообщалось, что индексы американских бирж резко снизились в связи с опасениями по поводу дальнейшего роста экономики Соединенных Штатов, а также из-за торговой войны между Вашингтоном и Пекином. Это произошло на фоне превышения доходности краткосрочных государственных облигаций над доходностью долгосрочных. По словам экспертов, такое явление зачастую предшествует экономическому спаду.