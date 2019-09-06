В Белом доме выступили против тандема Трампа и Пенса на выборах 2020 года

Советники президента США Дональда Трампа уговаривают его идти на выборы в ноябре 2020 года не с Майклом Пенсом, а с каким-то другим кандидатом в вице-президенты. Об этом сообщил портал Yahoo News в четверг, 5 сентября, со ссылкой на бывших сотрудников Белого дома.

Источники утверждают, что после поражения Республиканской партии США на промежуточных выборах 2018 года между Трампом и Пенсом и их командами нарастает напряженность.

Также Трамп интересовался у своего окружения, стоит ли ему заменить своего напарника на предстоящих выборах.

Отмечается, что вице-президента не считают столь же влиятельной фигурой Белого дома, как, к примеру, некоторых советников Трампа в лице Джареда Кушнера и Стивена Миллера.

23 августа бывший советник Трампа Энтони Скарамуччи заявил, что у американского лидера есть психические проблемы. Это обстоятельство, по мнению экс-советника, не позволяет Трампу участвовать в президентских выборах.