Экс-советник Трампа рассказал о психических проблемах президента США

Бывший советник президента США Дональда Трампа Энтони Скарамуччи заявил, что у американского лидера есть психические проблемы. Это обстоятельство, по мнению экс-советника, не позволяет Трампу участвовать в президентских выборах.

«Трампу 73 года, через пять лет ему будет уже 78. Его атакуют со всех сторон, он теряет умственные способности, и я думаю, что в такой ситуации дело будет только ухудшаться», — сказал Скарамуччи в интервью MarketWatch, опубликованном в пятницу, 23 августа.

Скарамуччи отметил, что, будучи в здравом уме, никогда бы не поддержал переизбрание Трампа на второй президентский срок.

Как напоминает MarketWatch, Скарамуччи был другом Трампа и активно поддерживал его на прошлых выборах.

11 августа американский лидер заявил, что Скарамуччи очень мало знает о нем, хотя и считается на телевидении «экспертом по президенту Трампу». Глава государства напомнил, что Скарамуччи был уволен со своей должности через 11 дней, поскольку явно не справлялся с обязанностями.

Энтони Скарамуччи был директором Белого дома по коммуникациям с 21 по 31 июля 2017 года. За это время он позволил себе ряд жестких высказываний в адрес чиновников из окружения президента. После своего увольнения он рассказал, что сотрудники Белого дома то и дело думают над тем, как свергнуть Трампа с его поста.