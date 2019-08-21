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Трамп потребовал уважения к его идее о покупке Гренландии

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Фото: REUTERS/Tasos Katopodis
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Президент США Дональд Трамп раскритиковал реакцию премьер-министра Дании Метте Фредериксен на его идею о покупке Гренландии и заявил, что к Вашингтону «должно быть проявлено уважение».

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По мнению американского лидера, слова датского политика о том, что возможность продажи крупнейшего в мире острова исключена, были «неподходящими».

«У меня была эта идея (покупка Гренландии. — Ред.). Я думаю, что это хорошая идея», — сказал Трамп журналистам, его слова приводит «РИА Новости».

Ранее 21 августа СМИ со ссылкой на осведомленные источники сообщили, что администрация Трампа предлагала Дании ежегодные выплаты в $600 млн за передачу Гренландии в бессрочное пользование. Сумма определена исходя их ежегодных трат Дании на содержание острова.

О намерении Трампа купить Гренландию (входит в состав Дании на правах автономии) написала газета The Wall Street Journal 16 августа. Информацию позже подтвердил сам американский лидер.

В МИД Гренландии ответили, что остров не продается, а Фредериксен понадеялась, что слова Трампа являются шуткой. Однако президент США из-за слов премьер-министра отменил визит в Данию.

При этом в королевской семье намерение американского лидера оценили положительно и предлагали спросить мнение жителей Гренландии.

В прошлом Вашингтон не раз задумывался о покупке острова. Так, президент Гарри Трумэн после Второй мировой войны предлагал Дании за эту территорию $100 млн. Вопрос о приобретении Гренландии также поднимался Госдепартаментом в 1867 году.

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