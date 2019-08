Трамп заявил о «еще 14 годах» на посту президента

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что может задержаться на посту президента на 10 или даже на 14 лет. С таким заявлением он выступил, критикуя газету The New York Times. По мнению Трампа, через несколько лет он все еще будет главой государства, а газета исчезнет.

«Что они (The New York Times. — Ред.) делают — они пытаются обвинить меня в расизме. Но это не сработает, потому что я меньший расист из всех, кто когда-либо работал в администрации», — цитирует Трампа The Independent.

«Я вам скажу вот что: через шесть лет — или, может, через 10 или 14? — через шесть лет, когда меня не будет на посту президента, The New York Times быстро прекратит существование», — продолжил Трамп.

Это уже не первый случай, когда Трамп шутит о том, что останется в Белом доме после 2025 года. Ранее он размещал в Twitter шуточное видео, а также делал подобные заявления во время выступления перед своими сторонниками на митингах.

14 июля сообщалось, что гадалка из КНДР предрекла Трампу второй президентский срок. Об этом в своей книге рассказала журналистка издания The Washington Post Анна Файфилд. По ее словам, северокорейские политики хотят понять намерения американского президента касательно ситуации на полуострове, потому они обратились к прорицательнице.