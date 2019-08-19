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Трамп подтвердил намерение идти на выборы в тандеме с Пенсом

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что участвовать в президентских выборах в 2020 году будет в тандеме с вице-президентом Майком Пенсом.

«Я очень доволен Майком Пенсом. Майк Пенс — прекрасный вице-президент», — заявил Трамп, отвечая на вопрос журналистов, не хочет ли он сменить Пенса в качестве кандидата на выборах.

«Я не стану об этом раздумывать», — подчеркнул Трамп.

Выбор кандидата в вице-президенты является прерогативой кандидата партии на высший пост, отмечает «РИА Новости».

Единственным серьезным соперником Трампа, который будет представлять Республиканскую партию на предстоящих выборах, согласно опросам, был демократ Джо Байден. Однако, по словам экспертов, последние странные заявления политика лишают его поддержки американцев.

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