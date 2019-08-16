СМИ узнали о планах Трампа сократить финансирование иностранных государств

Администрация президента США Дональда Трампа хочет в этом финансовом году на $4,3 млрд сократить объем денежной помощи иностранным государствам, в том числе по линии ООН. Об этом 15 августа написала газета Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, административно-бюджетное управление Белого дома планирует попросить конгресс отменить решение о выделении финансовой помощи на сумму $2,3 млрд Агентству США по международному развитию (USAID) и $2 млрд Госдепартаменту. Из этих средств около $1,5 млрд должны были пойти на нужды ООН.

Соответствующий запрос может быть направлен в конгресс уже в начале следующей недели, у органа будет 45 дней, чтобы принять решение. В течение этого времени деньги будут заморожены и могут быть недоступны до 30 сентября, когда истечет срок действия разрешения на их использование в связи с завершением 2019 финансового года.

Как отмечает Politico, ряд законодателей и Демократической, и Республиканской партий считают, что Белый дом должен отказаться от этой идеи.

7 августа CNN сообщила, что Трамп заморозил от $2 млрд до $4 млрд, выделенных USAID и Госдепу на финансирование международных организаций и миротворческих миссий, в том числе борьбу с наркотиками и здравоохранение.