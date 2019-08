Трамп насчитал на своем выступлении больше зрителей, чем у Элтона Джона

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что его выступление в Манчестере (штат Нью-Гэмпшир) в рамках предвыборной кампании 2020 года побило рекорд по числу зрителей. Об этом глава государства написал в Twitter в пятницу, 16 августа.

«Отличные новости! Сегодня мы побили рекорд посещаемости на стадионе SNHU Arena в Манчестере, который ранее принадлежал (британскому певцу и музыканту — Ред.) Элтону Джону», — сообщил Трамп.

Great news! Tonight, we broke the all-time attendance record previously held by Elton John at #SNHUArena in Manchester, New Hampshire! https://t.co/GHvFBkA2KZ