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Трамп насчитал на своем выступлении больше зрителей, чем у Элтона Джона

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что его выступление в Манчестере (штат Нью-Гэмпшир) в рамках предвыборной кампании 2020 года побило рекорд по числу зрителей. Об этом глава государства написал в Twitter в пятницу, 16 августа.

«Отличные новости! Сегодня мы побили рекорд посещаемости на стадионе SNHU Arena в Манчестере, который ранее принадлежал (британскому певцу и музыканту — Ред.) Элтону Джону», — сообщил Трамп.

59-е выборы главы американского государства состоятся 3 ноября 2020 года. О своем желании баллотироваться уже заявили действующий лидер страны Дональд Трамп, бывший вице-президент США Джозеф Байден и сенатор Берни Сандерс. При этом бывший госсекретарь США и кандидат на выборах 2016 года Хиллари Клинтон отказалась бороться за пост.

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