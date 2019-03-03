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Трамп надеется победить на выборах президента в 2020 году

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Фото: REUTERS/Joshua Roberts
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Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на победу на президентских выборах в 2020 году с еще большим преимуществом над конкурентом, чем в 2016 году. Об этом глава Белого дома заявил на конференции политиков-консерваторов.

Как пишет «Газета.ru» со ссылкой на портал 9news, Трамп также раскритиковал озабоченность демократов изменениями климата и отметил, что устал от инициируемых ими расследований в его отношении. Кроме того, он коснулся темы «российского расследования» и напомнил, что никакого сговора с Россией у его предвыборного штаба не было.

Расследование якобы вмешательства «русских хакеров» в президентские выборы 2016 года продолжается в США. В настоящее время обвинения предъявлены 31 человеку — пяти гражданам США, одному уроженцу Нидерландов и 25 россиянам. Москва обвинения отвергает, указывая на их бездоказательность.

В августе прошлого года бывший адвокат главы государства Майкл Коэн пошел на сделку со следствием и признал, что совершил преступления по указанию главы государства, а также согласился дать показания спецпрокурору Роберту Мюллеру по делу о якобы вмешательстве России в выборы.

Юрист признал себя виновным в нарушении законов о финансировании предвыборных кампаний, сознался в сокрытии связей Трампа с порноактрисой, а также признался в уклонении от уплаты налогов. В середине декабря он был приговорен к трем годам тюрьмы. Ожидается, что он начнет отбывать наказание 6 марта.

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