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Трамп обвинил Коэна во лжи во время слушаний в конгрессе

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Президент США Дональд Трамп обвинил своего бывшего адвоката Майкла Коэна в даче ложных показаний перед конгрессом, однако подчеркнул, что утверждение юриста об отсутствии сговора с Россией было истинным. Об этом американский лидер заявил 28 февраля по итогам саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Ханое.

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Майкл Коэн выступил на слушаниях в палате представителей 27 февраля. Хозяин Белого дома назвал ужасным решение проводить такое «фейковое» слушание во время важного саммита для Вашингтона.

«Он (Коэн) много врал, это очень интересно, он не соврал только по поводу одного, он сказал: сговора с русскими не было», — цитирует Трампа «РИА Новости».

В ходе слушаний в конгрессе Коэн заявил, что не может подтвердить факт сговора Трампа с Россией, но рассказал о подозрениях, что республиканец мог знать заранее об утечке документов Демократической партии через сайт WikiLeaks и о встрече участников предвыборного штаба с юристом Натальей Весельницкой.

Кроме того, во время слушаний Коэн назвал Трампа расистом и обманщиком. По его словам, он соврал конгрессу и всей стране, выгораживая главу Белого дома.

В августе прошлого года Коэн пошел на сделку со следствием и признал, что совершил преступления по указанию главы государства, а также согласился дать показания спецпрокурору Роберту Мюллеру по делу о якобы вмешательстве России в выборы. Юрист признал себя виновным в нарушении законов о финансировании предвыборных кампаний, сознался в сокрытии связей Трампа с порноактрисой, а также признался в уклонении от уплаты налогов. В середине декабря он был приговорен к трем годам тюрьмы. Ожидается, что он начнет отбывать наказание 6 марта.

Расследование мнимого вмешательства «русских хакеров» в президентские выборы 2016 года продолжается в США. В настоящее время обвинения предъявлены 31 человеку — пяти гражданам США, одному уроженцу Нидерландов и 25 россиянам. Москва обвинения отвергает, указывая на их бездоказательность.

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