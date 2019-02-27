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Экс-адвокат президента США Коэн назвал Трампа расистом и обманщиком

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Бывший адвокат президента США Майкл Коэн на слушаниях в конгрессе назвал Дональда Трампа расистом, мошенником и обманщиком.

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Об этом он заявил, выступая перед комитетом по надзору палаты представителей в среду, 27 февраля. Текст его речи был опубликован в американских СМИ. В своем вступительном слове юрист извинился за то, что ранее соврал конгрессу и всей стране, выгораживая главу Белого дома.

«Прошу прощения за то, что скрыл от вас правду о мистере Трампе, когда вы в ней больше всего нуждались. <…> Я солгал, я сделал плохие вещи, но я не плохой человек. <…> Я больше не подчинюсь Трампу <…> и я не приму извинения у президента», — приводит слова Коэна CNN.

Так, в самом начале выступления юрист подтвердил, что один из чеков, который, по его словам, подписал президент, был выдан ему в качестве возмещения затрат за сокрытие связей Трампа с порноактрисой Стеффани Клиффорд. Кроме того, он рассказал о деловых контактах американского лидера с Москвой до его победы на выборах в 2016 году, в частности по проекту Trump Tower Moscow, по которому так и не было достигнуто каких-либо договоренностей.

В ходе выступления юрист намерен также подтвердить, что Трамп знал о переговорах своего советника и политтехнолог Роджера Стоуна с главой WikiLeaks Джулианом Ассанжем. Последнего американские спецслужбы «подозревают в связях с Кремлем».

В августе прошлого года Коэн пошел на сделку со следствием и признал, что совершил преступления по указанию главы государства, а также согласился дать показания спецпрокурору Роберту Мюллеру по делу о якобы вмешательстве России в выборы. Юрист признал себя виновным в нарушении законов о финансировании предвыборных кампаний, сознался в сокрытии связей Трампа с порноактрисой, а также признался в уклонении от уплаты налогов. В середине декабря он был приговорен к трем годам тюрьмы. Ожидается, что он начнет отбывать наказание 6 марта.

Расследование мнимого вмешательства «русских хакеров» в президентские выборы 2016 года продолжается в США. В настоящее время обвинения предъявлены 31 человеку — пяти гражданам США, одному уроженцу Нидерландов и 25 россиянам. Москва обвинения отвергает, указывая на их бездоказательность.

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