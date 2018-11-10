Следователи подозревают Трампа в участии в выплате средств экс-порноактрисе

Федеральные следователи в США считают, что президент страны Дональд Трамп знал о выплате денежных средств бывшей порноактрисе Стефани Клиффорд и бывшей фотомодели Карен Макдугал в обмен на их молчание о якобы интимных отношениях с ним. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Предположительно, Трампу докладывали обо всех шагах в урегулировании конфликтов касательно этих дел. Издание утверждает, что он лично давал распоряжения о переводе женщинам денег, а также о том, что данные сведения известны прокурорам и имеют подтверждение в виде доказательств, пишет ТАСС.

Зимой в СМИ появились сообщения, что порноактриса Стефани Клиффорд, известная под псевдонимом Сторми Дэниелс, получила денежные средства за месяц до выборов президента США за молчание об интимной связи с Трампом в 2006 году, когда он уже был женат. После этого Клиффорд подала иск в Верховный суд Лос-Анджелеса, в котором заявила, что заключенное ею соглашение о неразглашении информации о связи с республиканцем недействительно.

«Известия» ранее сообщали, что слухи о том, что американский президент изменял своей жене с порнозвездой, развеяла представительница первой леди США Меланьи Трамп — Стефани Гришэм.

Карен Макдугал заявляла, что в 2006 году у нее были отношения с Трампом, роман, по ее словам, длился около года. В то время Трамп уже состоял в браке с нынешней супругой Меланьей. За несколько месяцев до выборов она продала свою историю изданию National Enquirer за $150 тыс. Материал опубликован не был.