Коэн исключил мирную передачу власти Трампом в случае поражения на выборах

Президент США Дональд Трамп может не обеспечить мирную передачу власти новой администрации в случае поражения на выборах в 2020 году. Такое мнение высказал бывший адвокат главы государства Майкл Коэн на слушаниях в палате представителей.

По его словам, такие выводы он сделал в результате своего опыта работы с президентом и согласился выступить перед комитетом палаты, а также отметил, что его преданность Трампу уже стоила ему всего, пишет ТАСС.

В августе прошлого года Коэн пошел на сделку со следствием и признал, что совершил преступления по указанию главы государства, а также согласился дать показания спецпрокурору Роберту Мюллеру по делу о якобы вмешательстве России в выборы.

Юрист признал себя виновным в нарушении законов о финансировании предвыборных кампаний, сознался в сокрытии связей Трампа с порноактрисой, а также признался в уклонении от уплаты налогов. В середине декабря он был приговорен к трем годам тюрьмы. Ожидается, что он начнет отбывать наказание 6 марта.

Расследование мнимого вмешательства «русских хакеров» в президентские выборы 2016 года продолжается в США. В настоящее время обвинения предъявлены 31 человеку — пяти гражданам США, одному уроженцу Нидерландов и 25 россиянам. Москва обвинения отвергает, указывая на их бездоказательность.