Экс-адвокат Трампа усомнился в существовании видеокомпромата на него

Адвокат Майкл Коэн, ранее представлявший интересы президента США Дональда Трампа, не знает о существовании компромата на главу государства, в том числе на видео. Об этом он заявил во время слушаний в конгрессе.

Юрист подчеркнул, что в течение многих лет слышал о существовании компрометирующей видеозаписи. По его словам, многие люди выходили с ним на связь по этому вопросу. Однако у него нет оснований считать, что видео реально существует, цитирует Коэна ТАСС.

Ранее во время слушаний Коэн назвал Трампа расистом и обманщиком. По его словам, он соврал конгрессу и всей стране, выгораживая главу Белого дома.

В августе прошлого года Коэн пошел на сделку со следствием и признал, что совершил преступления по указанию главы государства, а также согласился дать показания спецпрокурору Роберту Мюллеру по делу о якобы вмешательстве России в выборы. Юрист признал себя виновным в нарушении законов о финансировании предвыборных кампаний, сознался в сокрытии связей Трампа с порноактрисой, а также признался в уклонении от уплаты налогов. В середине декабря он был приговорен к трем годам тюрьмы. Ожидается, что он начнет отбывать наказание 6 марта.

Расследование мнимого вмешательства «русских хакеров» в президентские выборы 2016 года продолжается в США. В настоящее время обвинения предъявлены 31 человеку — пяти гражданам США, одному уроженцу Нидерландов и 25 россиянам. Москва обвинения отвергает, указывая на их бездоказательность.