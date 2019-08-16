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WSJ сообщила о желании Трампа купить Гренландию

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Фото: Global Look Press/Karlheinz Irlmeier
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Президент США Дональд Трамп интересовался у своих помощников, могут ли Соединенные Штаты купить Гренландию, которая является частью Дании, пишет в четверг, 15 августа, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.

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По информации издания, глава американского государства неоднократно задавал советникам соответствующий вопрос и с интересом слушал дискуссии по поводу геополитического значения этого острова, а также его ресурсов. Помимо прочего, обсуждалась тема расширения присутствия военнослужащих США в Арктике.

Трамп, отмечает WSJ, даже попросил юрисконсульта американской администрации провести правовую экспертизу подобного проекта. Некоторые из помощников хозяина Белого дома, передает «РИА Новости», идею поддержали, посчитав ее экономически целесообразной.

Другие видят в этом «мимолетное увлечение» Трампа, которое вряд ли осуществится. Неизвестно тем не менее, насколько серьезно сам президент относится к указанной задумке.

В прошлом году американский лидер обращал внимание приближенных на то, что Дания якобы испытывает финансовые трудности в связи с тем, что в ее состав входит Гренландия, передает ТАСС.

WSJ напоминает, что в прошлом Вашингтон не раз задумывался о покупке острова. Так, президент Гарри Трумэн после Второй мировой войны предлагал Дании за эту территорию $100 млн. Вопрос о приобретении Гренландии также изучался Госдепартаментом в 1867 году.

В начале декабря 2018 года американские СМИ признали неконкурентоспособность ледокольного флота США в Арктике.

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