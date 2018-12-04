Американские СМИ признали неконкурентоспособность ледокольного флота США в Арктике

Ледокольный флот США находится в плачевном состоянии, а на плаву на сегодняшний день остаются только два старых полярных ледокола. Об этом сообщает сайт телеканала NBC News.

В задачи судов входит сбор научных данных, спасение застрявших во льдах кораблей и устранение последствий разливов нефти в наиболее удаленных частях Земли. Также ледоколы защищают интересы Соединенных Штатов за полярным кругом.

При этом один из этих действующих ледоколов под названием «Полярная звезда» был построен 40 лет назад. Он давно преодолел ожидаемый срок своей службы и постоянно ломается, отмечает телеканал. Построенный в 2000 году ледокол «Хили» способен выполнять только научную функцию.

Минимальный срок, когда в Арктике появится новый американский ледокол, составляет, по самым оптимистичным расчетам, пять лет, в то время как у России в регионе работает уже 40 таких кораблей, уточняет НСН. По информации NBC, на возведение потребуются миллиарды долларов, а вместо этого правительство США выделяет деньги на строительство стены на границе с Мексикой.

По мнению американских экспертов, Вашингтон уже давно уступает Москве в гонке за Арктику. Депутат Джон Гараменди отмечает, что США «проигнорировали» регион.

«Мы лишились будущего главного морского пути между Азией и Европой. Контроль над океаном мы уступим России и Китаю», — считает американский парламентарий.

По словам журналистов, Соединенные Штаты осознали важность Арктики во время Второй мировой войны, когда было построено семь ледоколов. Из них три работали у берегов СССР. Сейчас администрация Дональда Трампа предлагала выделить $750 млн на новый ледокол, однако затем деньги пустили на строительство стены.

Ранее, 30 ноября, доцент кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Олег Александров предупредил в беседе с «Известиями», что Запад не собирается уведомлять РФ о прохождении иностранных военных кораблей по Северному морскому пути (Севморпуть). О введении подобной системы уведомлений с 2019 года до этого сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.