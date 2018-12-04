Прямой эфир

Американские СМИ признали неконкурентоспособность ледокольного флота США в Арктике

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ледокольный флот США находится в плачевном состоянии, а на плаву на сегодняшний день остаются только два старых полярных ледокола. Об этом сообщает сайт телеканала NBC News.

Арктический приоритет: ледокольный флот будет обновлен в срок
Государство рассчитывает нарастить грузооборот на Северном морском пути до 80 млн т

В задачи судов входит сбор научных данных, спасение застрявших во льдах кораблей и устранение последствий разливов нефти в наиболее удаленных частях Земли. Также ледоколы защищают интересы Соединенных Штатов за полярным кругом.

При этом один из этих действующих ледоколов под названием «Полярная звезда» был построен 40 лет назад. Он давно преодолел ожидаемый срок своей службы и постоянно ломается, отмечает телеканал. Построенный в 2000 году ледокол «Хили» способен выполнять только научную функцию.

Минимальный срок, когда в Арктике появится новый американский ледокол, составляет, по самым оптимистичным расчетам, пять лет, в то время как у России в регионе работает уже 40 таких кораблей, уточняет НСН. По информации NBC, на возведение потребуются миллиарды долларов, а вместо этого правительство США выделяет деньги на строительство стены на границе с Мексикой.

По мнению американских экспертов, Вашингтон уже давно уступает Москве в гонке за Арктику. Депутат Джон Гараменди отмечает, что США «проигнорировали» регион.

Оказались в погружении: на что способны российские подводные беспилотники
Почему новые боевые субмарины ВМФ России вызвали ажиотаж среди военных экспертов НАТО

«Мы лишились будущего главного морского пути между Азией и Европой. Контроль над океаном мы уступим России и Китаю», — считает американский парламентарий.

По словам журналистов, Соединенные Штаты осознали важность Арктики во время Второй мировой войны, когда было построено семь ледоколов. Из них три работали у берегов СССР. Сейчас администрация Дональда Трампа предлагала выделить $750 млн на новый ледокол, однако затем деньги пустили на строительство стены.

Ранее, 30 ноября, доцент кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Олег Александров предупредил в беседе с «Известиями», что Запад не собирается уведомлять РФ о прохождении иностранных военных кораблей по Северному морскому пути (Севморпуть). О введении подобной системы уведомлений с 2019 года до этого сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сечин призвал к сотрудничеству с КНР в освоении нефти и газа в Арктике
Эксперт предупредил о несогласии Запада с ограничением на проход по Севморпути

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017