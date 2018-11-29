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Сечин призвал к сотрудничеству с КНР в освоении нефти и газа в Арктике

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Глава «Роснефти» Игорь Сечин в ходе выступления на первом российско-китайском энергетическом бизнес-форуме в Пекине заявил, что совместная работа России и Китая в освоении нефти и газа в Арктике и на Дальнем Востоке может стать новой точкой развития сотрудничества двух стран. Об этом 29 ноября сообщает «РИА Новости».

«Новыми точками роста российско-китайского сотрудничества могут стать совместное освоение нефтегазовых ресурсов шельфа Арктики и Дальнего Востока России и развитие судоходства по Северному морскому пути», — говорит Сечин.

В первом российско-китайском энергетическом бизнес-форуме принимают участие около 300 представителей энергетических компаний РФ и КНР.

Ранее 29 ноября сообщалось, что в ходе форума вице-премьер Госсовета КНР Хань Чжэн заявил, что сотрудничество России и Китая крайне важно для обеспечения глобальной энергетической безопасности в условиях подъема торгового протекционизма.

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