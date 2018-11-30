Прямой эфир

Россия введет разрешения для прохода иностранных военных кораблей по Севморпути

0
Фото: Global Look Press/MOD Russia/Twitter
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия с 2019 года введет систему уведомлений для прохождения иностранными военными кораблями Северного морского пути, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

Арктический приоритет: ледокольный флот будет обновлен в срок
Государство рассчитывает нарастить грузооборот на Северном морском пути до 80 млн т

По его словам, преодолеть коридор суда смогут только после того, как заранее оповестят об этом российские власти. В настоящее время этот вопрос прорабатывается на законодательном уровне, завершить работу планируется к началу навигации следующего года, пишет «РИА Новости».

В конце июля сообщалось, что суда под российским флагом могут получить исключительное право на перевозку и хранение нефтепродуктов в акватории Северного морского пути.

Северный морской путь — транспортная магистраль протяженностью почти 5,5 тыс. км. Большая ее часть находится в территориальных водах РФ, а также в зонах российских исключительных экономических интересов. На маршруте находится свыше 50 портов. По нему осуществляется перевозка добываемых на Севере нефти и газа, леса. Продолжительность навигации составляет 2–4 месяца. Этот коридор является кратчайшим между западной и восточной частями континента, а также между Европой и Восточной Азией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ледокол «Лидер» для Севморпути начнут строить в 2020 году
Ледовая обстановка: кто хочет выгнать Россию из Арктики?
Северный морской путь может спасти мировую торговлю

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017