Россия введет разрешения для прохода иностранных военных кораблей по Севморпути

Россия с 2019 года введет систему уведомлений для прохождения иностранными военными кораблями Северного морского пути, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

По его словам, преодолеть коридор суда смогут только после того, как заранее оповестят об этом российские власти. В настоящее время этот вопрос прорабатывается на законодательном уровне, завершить работу планируется к началу навигации следующего года, пишет «РИА Новости».

В конце июля сообщалось, что суда под российским флагом могут получить исключительное право на перевозку и хранение нефтепродуктов в акватории Северного морского пути.

Северный морской путь — транспортная магистраль протяженностью почти 5,5 тыс. км. Большая ее часть находится в территориальных водах РФ, а также в зонах российских исключительных экономических интересов. На маршруте находится свыше 50 портов. По нему осуществляется перевозка добываемых на Севере нефти и газа, леса. Продолжительность навигации составляет 2–4 месяца. Этот коридор является кратчайшим между западной и восточной частями континента, а также между Европой и Восточной Азией.