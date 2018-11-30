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Эксперт предупредил о несогласии Запада с ограничением на проход по Севморпути

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Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев
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Доцент кафедры международных отношений и внешней политики России МГИМО Олег Александров в беседе с «Известиями» предупредил, что Запад не собирается уведомлять РФ о прохождении иностранных военных кораблей по Северному морскому пути (Севморпуть).

О введении подобной системы с 2019 года сообщил 30 ноября начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

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Проблема кроется в разных подходах у России и стран Запада, в частности США, касающихся правил плавания по Севморпути, считает эксперт.

«Трасса Северного морского пути, как констатируют наши собственные внутренние российские документы, рассматривается нами, как наши исторические воды на основании того, что на протяжении многих столетий мы ими пользовались, и они не были международными», — рассказал Александров.  

По его словам, в этом отношении страны Запада ставят под сомнение российское законодательство. Позиция других арктических держав, прежде всего США, состоит в том, чтобы отстаивать принцип открытого прохода по трассам Северного морского пути, другими словами — его интернационализация.

Позиция России сделать режим уведомительным обоснована не только соображениями военной безопасности, но и соображениями экологической угрозы.

«Ряд проливов по трассам Севморпути имеют достаточно небольшую глубину — 9–12 м. И есть высокие риски аварии, если западные страны без уведомления России будут самостоятельно  проводить свои танкеры или грузы по этим трассам», — подчеркнул доцент кафедры МГИМО.

Из-за таяния льдов Арктики Северный морской путь становится привлекательным для развития международной морской трассы на севере, рассказал эксперт. «Когда на протяжении четырех месяцев Севморпуть может быть свободен ото льда, его можно использовать для международных морских перевозок», — добавил он.

Северный морской путь — транспортная магистраль протяженностью почти 5,5 тыс. км. Большая ее часть находится в территориальных водах РФ, а также в зонах российских исключительных экономических интересов. На маршруте находится свыше 50 портов. По нему осуществляется перевозка добываемых на Севере нефти и газа, леса. Продолжительность навигации составляет 2–4 месяца. Этот коридор является кратчайшим между западной и восточной частями континента, а также между Европой и Восточной Азией.

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