Трамп попал в неловкую ситуацию на выступлении в Манчестере

Президент США Дональд Трамп на митинге в Манчестере (штат Нью-Гэмпшир) по ошибке высмеял и оскорбил своего же сторонника, сообщает Fox News.

Телеканал отмечает, что в какой-то момент на мероприятии появились протестующие, которые буквально сорвали выступление президента.

Охрана быстро среагировала и вытеснила демонстрантов. В момент, когда противники покидали зал, американский лидер обратил внимание на одного из мужчин, Фрэнка Доусона.

«У этого парня серьезные проблемы с весом. Иди домой. Начни заниматься спортом. Выведите его отсюда, пожалуйста», — сказал Трамп.

При этом он не заметил, что на Доусоне была майка с надписью «Трамп-2020».

Когда же президент узнал о своей ошибке, то позвонил мужчине с борта своего самолета и поблагодарил за поддержку. Как отмечают журналисты, извиняться Трамп не стал.

Сам Доусон отметил, что не обижается на президента.

«Полагаю, он подумал, что я участвую в протестах, но я не протестовал. Я был среди сторонников. Всё отлично. Я люблю этого парня. Он — лучшее, что когда-либо происходило с этой страной», — сказал он.

16 августа Трамп заявил, что его выступление в Манчестере в рамках предвыборной кампании 2020 года побило рекорд по числу зрителей. По его словам, митинг побил рекорд концертов Элтона Джона.