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На Трампа вновь подали в суд из-за лишения аккредитации журналиста в Белом доме

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Фото: Global Look Press/Ting Shen/Xinhua
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Корреспондент журнала Playboy и политический аналитик телеканала CNN Брайан Карем заявил о намерении подать в суд на Белый дом. Поводом для иска стала приостановка действия его пропуска на мероприятия для сотрудников СМИ.

«Только что получил известие от Белого дома — там приняли окончательное решение о приостановлении действия моего пропуска на 30 дней. <…> Теперь мы подадим в суд», — написал Карем в Twitter 16 августа, отметив в сообщении своего адвоката Теда Ботруса, а также президента США Дональда Трампа.

По словам Ботруса, решение Белого дома противоречит американским законам, соответствуя при этом политике администрации по «наказанию репортеров, которые не нравятся президенту Трампу».

«Президент и его администрация создают атмосферу враждебности и насилия по отношению к журналистам, с которой нельзя мириться, они незаконно используют процесс аккредитации для подавления свободы прессы, чтобы прервать передачу важной информации американскому народу», — говорится в твите.

Аналогичный случай произошел в ноябре 2018 года, когда аккредитации в Белом доме был лишен корреспондент CNN Джим Акоста. Действие его пропуска приостановили после того, как глава государства оскорбил журналиста во время брифинга. При этом в Белом доме причиной лишения аккредитации назвали обвинения в домогательствах в адрес Акосты со стороны его стажерки. Тогда телеканал также подал в суд на Трампа и нескольких высокопоставленных чиновников из окружения президента.

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