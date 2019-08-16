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Власти отказались продать Гренландию Трампу

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Фото: TASS/DPA/Patrick Pleul
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Власти Гренландии (автономия в составе Дании) отказались продавать остров президенту США Дональду Трампу, который интересовался его приобретением.

«Мы открыты для бизнеса, но мы не продаемся», — сказала глава МИД Гренландии Ане Лоне Баггер в комментарии агентству Reuters в пятницу, 16 августа.

О том, что Трамп в частном порядке разговаривал со своими помощниками по поводу покупки американцами Гренландии, сообщала газета The Wall Street Journal. По информации издания, политик неоднократно задавал советникам соответствующий вопрос и с интересом слушал дискуссии по поводу геополитического значения этого острова, а также его ресурсов.

Помимо прочего, обсуждалась тема расширения присутствия военнослужащих США в Арктике. Как отмечает газета, американский лидер даже попросил юрисконсульта американской администрации провести правовую экспертизу подобного проекта.

Датские политики восприняли интерес президента Трампа к покупке острова как неправдоподобную шутку. Так, бывший глава датского МИД Мартин Лидегор также выразил надежду, что идеи американского лидера несерьезны, но назвал возможную сделку ужасной мыслью.

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