Датские политики сочли интерес Трампа к покупке Гренландии шуткой

Датские политики восприняли интерес президента США Дональда Трампа к покупке Гренландии как неправдоподобной шутке. Своим мнение бывшие датские министры высказали на страницах в Twitter.

«Это, видимо, первоапрельская шутка — но не по сезону!» — написал экс-премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен.

Бывший глава датского МИД Мартин Лидегор также выразил надежду, что идеи Трампа несерьезны, но назвал возможную сделку ужасной мыслью. Гренландия рискует быть милитаризованной, а Дания, лишившись острова, понесет большую потерю, продолжил он.

«Я думаю, что мы сохраним наши 370 млн баррелей земли (единица измерения, использовавшаяся в Дании до введения метрической системы в 1907 году. — Ред.)», — указал бывший министр развития Сорен Пинд.

Ранее в пятницу стало известно, что президент США Дональд Трамп интересовался у своих помощников, могут ли Соединенные Штаты купить Гренландию, которая является частью Дании. По данным The Wall Street Journal, он даже попросил юрисконсульта американской администрации провести правовую экспертизу подобного проекта.