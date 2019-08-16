Прямой эфир

Датские политики сочли интерес Трампа к покупке Гренландии шуткой

0
Фото: Global Look Press/ZB/Patrick Pleul
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Датские политики восприняли интерес президента США Дональда Трампа к покупке Гренландии как неправдоподобной шутке. Своим мнение бывшие датские министры высказали на страницах в Twitter.

«Это, видимо, первоапрельская шутка — но не по сезону!» — написал экс-премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен.

Бывший глава датского МИД Мартин Лидегор также выразил надежду, что идеи Трампа несерьезны, но назвал возможную сделку ужасной мыслью. Гренландия рискует быть милитаризованной, а Дания, лишившись острова, понесет большую потерю, продолжил он.

«Я думаю, что мы сохраним наши 370 млн баррелей земли (единица измерения, использовавшаяся в Дании до введения метрической системы в 1907 году. — Ред.)», — указал бывший министр развития Сорен Пинд.

Ранее в пятницу стало известно, что президент США Дональд Трамп интересовался у своих помощников, могут ли Соединенные Штаты купить Гренландию, которая является частью Дании. По данным The Wall Street Journal, он даже попросил юрисконсульта американской администрации провести правовую экспертизу подобного проекта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эксперты высказались о наращивании военного присутствия США в Гренландии
WSJ сообщила о желании Трампа купить Гренландию

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019