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Эксперты высказались о наращивании военного присутствия США в Гренландии

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Фото: Global Look Press/U.S. Air Force/L. Johnson
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Соединенные Штаты планомерно увеличивают военное присутствие в Арктике и, по мнению экспертов, могут разместить новые военные объекты в Гренландии вне зависимости от того, купят они остров или нет.

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Сделка с Данией по продаже Гренландии маловероятна. Об этом в пятницу, 16 августа, беседе с «РИА Новости» заявил президент Академии геополитических проблем доктор военных наук Константин Сивков. При этом он подчеркнул, что американское военное присутствие будет расти в регионе при любом развитии событий.

Целью армии США могут стать базы Северного флота России, отметил эксперт. По словам Сивкова, в Гренландии американцы могут разместить береговые станции для слежения за подлодками РФ и аэродромы

Экс-начальник международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-полковник Леонид Ивашов напомнил, что Вашингтон использует остров для размещения своей военной инфраструктуры с 1950-х годов, в те годы там была размещена авиабаза американских ВВС.

Президента США Дональда Трампа привлекает не только военное превосходство в регионе, но и месторождения нефти и газа, подчеркнул Ивашов. «Трамп, прежде всего, предприниматель, поэтому он всегда стремится действовать с позиции материальной выгоды», — пояснил Ивашов.

Ранее в пятницу американская газета WSJ сообщила о желании Трампа купить Гренландию. По информации издания, глава Белого дома неоднократно задавал советникам соответствующий вопрос и с интересом слушал дискуссии по поводу геополитического значения этого острова, а также его ресурсов. Также обсуждалась тема расширения присутствия военнослужащих США в Арктике.

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