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Северный флот приступил к учениям по обнаружению подводных лодок в Арктике

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Фото: flot.com
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Северный флот (СФ) проводит учения на границе Баренцева и Норвежского морей по обнаружению и уничтожению подводных лодок условного противника. Об этом в пятницу, 9 августа, сообщили в пресс-службе флота.

«Противолодочные силы Северного флота начали масштабное учение по нейтрализации угрозы от действий подводных лодок условного противника в средней морской зоне», — цитирует ТАСС заявление.

Поддержку морякам в обнаружении и слежении за подводными лодками условного противника окажут самолеты Ил-38 и Ту-142. в международном воздушном пространстве В задачи противолодочных самолетов также входит прикрытие истребителей-перехватчиков МиГ-31, уточняет телеканал «360».

Также во время учений планируется проведение бомбометания и торпедных стрельб, сообщает RT.

7 августа на портале проектов нормативных актов был опубликован проект указа, в котором Северному флоту (СФ) наравне с военными округами предлагается присвоить статус отдельной, но не входящей в их состав военно-административной единицы России.

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