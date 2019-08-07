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В Гренландии зафиксировали катастрофическое таяние льда

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Фото: Global Look Press/Richard Wear/Design Pics
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Катастрофическое таяние льда зафиксировано в Гренландии 1 августа: 12,5 млрд т обратились в талую воду и ушли в океан. Информацию об этом распространило издание Smithsonian.

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По мнению российских ученых, до таяния антарктического ледового щита осталось 1,6 градуса

Отмечается, что при этом 60% поверхности ледового щита Гренландии подтаяли на 1 мм в глубину.

По словам специалистов, такое быстрое таяние они видят впервые за всю историю наблюдений начиная с 1950 года.

Причиной называют волну жаркого воздуха, обрушившегося на Европу.

С начала года по конец июля уже растаяло 248 млрд т льда, что приближается к рекорду 2012 года за этот же период — 250 млрд т.

16 марта сообщалось, что изменение климата может привести к преждевременной смерти миллионов людей в Азии, Африке и на Ближнем Востоке. Показатели смертности будут расти из-за последствий глобального потепления, загрязнения пресной воды и устойчивости бактерий к противомикробным препаратам.

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