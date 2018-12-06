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Ученые назвали невероятной скорость таяния льдов Гренландии

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Фото: Global Look Press/Gabriel Gersch/imagebroker
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Ледники Гренландии стали таять беспрецедентными темпами. Специалисты изучили данные о состоянии ледового покрова острова за последние 400 лет и пришли к неутешительным выводам. Основной причиной схода льдов в Гренландии ученые считают потепление климата. Об этом 5 декабря сообщает журнал Nature.

Первые признаки возникающей проблемы были зафиксированы еще в середине XIX века. Но в XX и XXI процесс таяния льдов настолько ускорился, что, по мнению ученых, может привести к значительному повышению уровня моря.

«Плавление ледяного покрова Гренландии заставляет уровень моря подниматься выше не только за последние несколько веков, а и за несколько тысяч лет», — сказал исследователь Люк Трусел.

Его коллега Сара Дас отметила, что по их данным общий сток талой воды в Гренландии сейчас на 50% выше, чем в начале индустриальной эры и на 30% выше, по сравнению с началом XX века.

21 ноября стало известно, что британские геологи и специалисты океанов обнаружили, что под восточной частью Антарктиды располагается крупный радиоактивный источник тепла, который является еще одной причиной таяния ледников.

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