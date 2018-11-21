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Ученые обнаружили новую причину таяния ледников Антарктиды

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Фото: NASA
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Британские геологи и специалисты океанов обнаружили, что под восточной частью Антарктиды располагается крупный радиоактивный источник тепла, который является еще одной причиной таяния ледников.

По предварительным данным, на глубине нескольких километров подо льдами находится неизвестный объект. В связи с его присутствием под толщей замерзшей воды, процесс таяния льдов продолжается в течение нескольких тысяч лет, пишет «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на ScienceAlert.

Ученые отметили, что радиоактивный объект не представляет угрозы для крупных ледников, однако может стать причиной их истончения, сделав уязвимыми для внешних источников.

20 ноября стало известно, что журналисты BBC Earth, которые снимали серию документального фильма Dynasties, спасли пингвинов в Антарктиде в нарушение собственных правил о «не вмешательстве в жизнь дикой природы».

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