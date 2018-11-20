Журналисты в нарушение правил спасли пингвинов в Антарктиде

Журналисты BBC Earth, которые снимали серию документального фильма Dynasties, спасли пингвинов в Антарктиде.

Стая императорских пингвинов застряла в ледяной низине после шторма и не могла выбраться наверх по скользким склонам, передает телеканал «360».

Эту картину в течение нескольких дней наблюдали репортеры. Однако изначально они не хотели вмешиваться из-за принципа ничего не менять в живой природе.

Когда положение пингвинов стало критическим и они начали гибнуть от голода, журналисты сделали ступени, по которым пингвины выбрались.

1 ноября в США у берегов Калифорнии ловцы угрей спасли горбатого кита, запутавшегося в веревке.