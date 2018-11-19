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Челябинские власти запросили 1 млрд рублей на проект «Экология»

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Губернатор Челябинской области Борис Дубровский запросил федеральный центр о выделении 1 млрд рублей в 2019 году на завершение проекта «Экология». Он был разработан по итогам майского указа президента РФ.

Это прозвучало на совещании главы региона с министром природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным, на котором присутствовали и местные промышленники. По словам министра, в ближайшее время необходимо совершить рывок в технологиях и инфраструктурном развитии, а также в охране окружающей среды. Кобылкин напомнил, что вопрос экологии назван национальным приоритетом.

Ресурс 1 obl.ru напоминает, что в Челябинской области нацпроект «Экология» запустили одним из первых. В его рамках реализуются семь природосберегающих проектов. В частности, речь идет об обводном канале реки Сак-Элга, который предназначен для предотвращения попадания более 20 тыс. т тяжелых металлов в Аргазинское водохранилище. Также в Челябинской области закрыли свалку, и сейчас разрабатывается проект по ее рекультивации. При поддержке федерального бюджета строят Долгобродский обводной тракт.

Губернатор попросил рассмотреть возможность перераспределения федерального финансирования с 2020 на 2019 годы, для того чтобы завершить начатые проекты к проведению саммитов ШОС и БРИКС.

Напомним, в 2020 году в Челябинске пройдут саммиты Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Региональные власти разработали проект плана улучшения качества атмосферного воздуха, озеленения и благоустройства территорий города.

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