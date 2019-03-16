Эксперты ООН спрогнозировали преждевременную смерть миллионов людей

Изменение климата, в том числе глобальное потепление, может привести к преждевременной смерти миллионов людей в Азии, Африке и на Ближнем Востоке. Об этом свидетельствуют данные доклада ООН.

Согласно выводам 250 ученых и экспертов из 70 стран мира, показатели смертности будут расти из-за последствий глобального потепления, загрязнения пресной воды и устойчивости бактерий к противомикробным препаратам. Кроме того, в связи с ухудшением экологической ситуации снизится фертильность мужчин и женщин.

В ООН подчеркнули, что, даже если цели Парижского соглашения по климату будут достигнуты, средняя температура в Арктике продолжит расти. Как утверждают специалисты, к 2050 году она повысится на 3–5 градусов, что приведет к полному таянию льда и увеличению уровня моря.

Парижское соглашение по климату было подписано в 2015 году приблизительно 200 странами. В соответствии с соглашением государства должны принять меры по снижению выбросов в окружающую среду, чтобы не допустить к 2100 году повышения средней температуры на планете более чем на два градуса.

Вопрос глобального потепления — один из самых спорных вопросов современной научной политики. В частности, климатические скептики отвергают или подвергают сомнению научный консенсус об антропогенном изменении климата.