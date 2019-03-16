Прямой эфир

Эксперты ООН спрогнозировали преждевременную смерть миллионов людей

0
Фото: Global Look Press/K. Stange
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Изменение климата, в том числе глобальное потепление, может привести к преждевременной смерти миллионов людей в Азии, Африке и на Ближнем Востоке. Об этом свидетельствуют данные доклада ООН.

Градус до потопа: климатологи оценили температурный предел «безаварийного» потепления
По мнению российских ученых, до таяния антарктического ледового щита осталось 1,6 градуса

Согласно выводам 250 ученых и экспертов из 70 стран мира, показатели смертности будут расти из-за последствий глобального потепления, загрязнения пресной воды и устойчивости бактерий к противомикробным препаратам. Кроме того, в связи с ухудшением экологической ситуации снизится фертильность мужчин и женщин.

В ООН подчеркнули, что, даже если цели Парижского соглашения по климату будут достигнуты, средняя температура в Арктике продолжит расти. Как утверждают специалисты, к 2050 году она повысится на 3–5 градусов, что приведет к полному таянию льда и увеличению уровня моря.

Парижское соглашение по климату было подписано в 2015 году приблизительно 200 странами. В соответствии с соглашением государства должны принять меры по снижению выбросов в окружающую среду, чтобы не допустить к 2100 году повышения средней температуры на планете более чем на два градуса.

Вопрос глобального потепления — один из самых спорных вопросов современной научной политики. В частности, климатические скептики отвергают или подвергают сомнению научный консенсус об антропогенном изменении климата.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Экологи назвали самые чистые и грязные регионы России
Украину обвинили в нанесении вреда экологии Черного моря

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017