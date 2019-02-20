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Украину обвинили в нанесении вреда экологии Черного моря

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин
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Экология Черного моря находится под угрозой вследствие действий Украины, которая сбрасывает в акваторию пресную воду. Об этом 20 февраля заявил заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов.

«Сейчас, с нашей точки зрения, осуществляется варварский сброс воды, именно для экологии Черного моря», — цитирует его «Федеральное агентство новостей».

Это привело к тому, что в морской акватории наблюдается серьезный процесс понижения солености вод (распреснения). В итоге, по словам Соколова, это может привести к изменению черноморской фауны. Ряд видов рыб или исчезнут, или изменят пути миграции.

Ранее Киев направлял излишки пресной воды в Крым. Сейчас украинские власти предпочитают сбрасывать ее прямо в море.

13 февраля сообщалось, что в Севастополе сотрудники Севприроднадзора обнаружили массовую вырубку краснокнижных деревьев. Порядка 112 деревьев уничтожили в районе Фиолентовского кольца и хутора Пятницкого.

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